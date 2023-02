Succédant à Laure Coudret-Laut, Nelly Fesseau a été nommée directrice de l’Agence Erasmus+ France / Éducation Formation le 10 octobre 2022. Rencontrée par AEF info à l’Université d’hiver de la formation professionnelle, à Cannes, le 26 janvier 2023, cette ancienne inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche, a détaillé sa feuille de route. "En 2023, déclarée 'année européenne des compétences' par la Commission européenne, on souhaite vraiment mettre l’accent sur la mobilité pour l’enseignement et la formation professionnels", a-t-elle assuré. Deux appels à projets sont ouverts pour soutenir les départs de jeunes ainsi que les partenariats entre CFA et les premières "Rencontres européennes de la formation professionnelle" se tiendront à Bordeaux, en novembre 2023, a annoncé Nelly Fesseau.