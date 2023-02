Lundi 13 février 2023 se tiendra à l’Assemblée nationale le sommet de la mesure : durant toute la journée, acteurs publics, parlementaires et chefs d’entreprise discuteront de la notion d’impact et des différentes méthodes pour le mesurer. "À l’issue de ces discussions, nous espérons aboutir à un consensus", explique à AEF Info, Tony Bernard, directeur général de l’Impact Tank à l’origine de cette initiative. "Car pour avancer plus rapidement, nous avons besoin de parler le même langage."