Personnels. Une note de service sur les opérations de mobilité des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN) - Rentrée scolaire 2023. Désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission administrative paritaire nationale des inspecteurs généraux de l’Éducation, du Sport et de la Recherche et des administrateurs de l’État affectés ou rattachés pour leur gestion au ministère de l’Éducation...