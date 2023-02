À l’approche des JO 2024, France universités publie un rapport, le 1er février 2023, sur le sport de haut niveau et la pratique du sport à l’université. Il recommande l’adaptation des cursus au projet sportif des étudiants pratiquant à un haut niveau et, pour les autres, la multiplication des espaces de pratique libre. Pour financer les différentes mesures préconisées, il conseille aux universités de flécher un pourcentage minimum de la CVEC vers leur politique sportive et souhaite un rapprochement avec les collectivités, l’Agence nationale du sport et les fédérations sportives.