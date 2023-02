L’enquête de la Drees publiée le 2 février 2023 livre pour la première fois un décompte en 2021 du nombre d’aidants : 8,8 millions d’adultes et 0,5 million de mineurs âgés de plus de 5 ans, soit un adulte sur six et un mineur sur vingt sont proches aidants en 2021.. En France, une personne sur sept âgée de 15 ans ou plus est handicapée ; au total, ce sont 7,7 millions de personnes qui sont handicapées (3,4 millions restreints quotidiennement et 6,9 millions ont au moins une limitation fonctionnelle sévère).