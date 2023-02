L’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) a transmis le 1er février deux propositions aux parlementaires de tous groupes politiques dans le cadre du débat en cours sur la réforme. "Forte du constat que les retraités modestes sont un public de plus en plus accueilli dans les CCAS du fait de la baisse de leur pouvoir d’achat - le montant relatif des pensions étant en baisse constante depuis les années 2000 -", l’Unccas propose un minimum de pension égal à 75 % du salaire minimum de croissance, soit 1 000 euros nets par mois, "pour tous les assurés n’ayant pas une carrière complète". De plus, l’Unccas porte "la prise en compte de l’usure professionnelle - ou pénibilité du travail - dans la loi régissant l’âge de départ à la retraite", qui doit "permettre de préserver le niveau d’espérance de vie en bonne santé malgré le recul de l’âge de départ".