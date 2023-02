Les employeurs territoriaux doivent "dédier du temps et des moyens humains pour mobiliser, animer et piloter les stratégies locales d’adaptation", affirme l’I4CE (institut de l’économie pour le climat), dans une note sur les politiques d’adaptation, publiée fin janvier 2023. "La prise en compte effective de l’évolution du climat demande avant tout du temps" et de "l’expertise". "Il est donc indispensable que ces missions puissent être confiées à des agents dont c’est l’attribution principale", insiste l’association présidée par l’économiste Jean Pisani-Ferry. "Ils doivent pouvoir compter sur le soutien de l’ensemble des services concernés, pour qui l’adaptation doit devenir un objectif explicitement inscrit sur les fiches de poste de leurs agents." Il s’agit de "réduire les vulnérabilités du territoire en amont" pour répondre aux futurs chocs climatiques.