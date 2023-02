En déplacement à Clamart (Hauts-de-Seine), jeudi 2 février 2023 avec le Haut-commissaire au plan François Bayrou, la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a dévoilé un plan géothermie qui vise à accroître la production de chaleur renouvelable en France métropolitaine. Comprenant six axes et une quinzaine d’actions, celui-ci entend favoriser la géothermie de surface et la géothermie profonde en ciblant les formations de professionnels, l’identification du potentiel du sous-sol, la hausse du "coup de pouce chauffage" et l’extension du fonds de garantie francilien.