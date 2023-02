La loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie publiée au JO

La loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a été publiée au Journal officiel du mardi 11 septembre 2018. En matière d’hébergement, le texte prévoit la définition d’un schéma national fixant la part des demandeurs d’asile et des réfugiés accueillis dans chaque région, ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés (lire sur AEF info). Le Conseil constitutionnel, qui a validé la majorité du texte dans sa décision du 6 septembre, a toutefois censuré une mesure pour des raisons de procédure : celle modifiant le code de l’action sociale et des familles afin de prévoir que les centres provisoires d’hébergement "participent" aux actions d’intégration des étrangers réfugiés, la législation actuelle ne prévoyant qu’une "coordination" de ces actions par les CPH.