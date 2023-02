"Les jeunes demeurent, en fonction de leur diplôme, de leur localisation géographique et du soutien familial dont ils peuvent bénéficier, plus ou moins bien armés pour réussir ce processus d’intégration à la fois professionnelle et sociale", résume le Céreq dans un ouvrage publié fin 2022. Se fondant sur les travaux menés auprès des personnes sorties du système éducatif en 2010, le Centre d’études explore les effets du "bagage scolaire", de la "réalité géographique", du "segment professionnel" et de l'"émancipation" sur les parcours d’insertion professionnelle.