Alors que les bilatérales sur la réforme du lycée professionnel avec les syndicats devraient s’ouvrir après les vacances d’hiver, qu’en attendent les syndicats ? ID-FO et le SNPDEN-Unsa réclament "des moyens pérennes". Les syndicats s’interrogent sur la place et le rôle du monde économique au sein des lycées pro, et la FSU comme la CGT dénoncent "une ligne directrice centrée sur les intérêts des entreprises". Autres critiques : la mesure portant sur la mixité des publics, "difficile à appliquer", les missions supplémentaires des PLP, et les établissements expérimentateurs.