La CCI de Bordeaux-Gironde, qui avait fusionné en 2017 avec celle de Libourne, modernise son outil de formation dans cette ville. La première pierre d’un futur bâtiment de 1 200 m2, qui abritera des formations en restauration (du CAP au Bac) et des cursus post-bac, a été posée le 1er février 2023, en présence des dirigeants de la chambre consulaire et d’élus locaux. L’ouverture est prévue à la rentrée 2024, avec un objectif de 250 apprentis. "Nous souhaitons renforcer des filières dont la demande en compétences locales est forte et pour laquelle l’offre existante est insuffisante", a expliqué Catherine Othaburu, présidente du campus de la CCI, actuellement concentré à Bordeaux-Lac mais saturé et d’accès compliqué. Le futur site libournais, équipé pour former en présentiel et en distanciel, coûtera 4 M€, cofinancé par le Campus du Lac et la région Nouvelle-Aquitaine (1,75 M€).