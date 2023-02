Dans une note de la direction d’Inria diffusée en interne et qu’AEF s’est procurée le 2 février 2023, elle répond aux différents points soulevés par une pétition lancée le 24 janvier par le SNCS-FSU. "La science n’est pas malmenée dans l’institut et a même bénéficié d’un investissement massif depuis 2018", assure la direction qui rappelle "avoir recruté environ 160 jeunes chercheurs permanents entre 2019 et 2022". Par ailleurs, elle réfute toute mauvaise gestion budgétaire, chiffres à l’appui, et assure qu’il n’y a "aucune défiance" entre la direction et la commission d’évaluation.