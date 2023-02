La Mission French Tech dévoile, jeudi 2 février 2023, les résultats de l’appel à labellisation des Capitales et Communautés French Tech 2023-2025, dont l’objectif est "de fédérer les acteurs de l’innovation de leur territoire" et "les mobiliser sur des initiatives communes". Outre les renouvellements, trois nouvelles capitales, 9 nouvelles communautés à l’international et 2 en France rejoignent le réseau, présent dans 52 pays. Pour la première fois, une Capitale est labellisée en Outre-mer. L’État "renouvelle ainsi sa confiance envers le réseau" et "renforce son ambition".