L’Association des maires ruraux de France (AMRF) demande, le 1er février 2023, un "moratoire sur les fermetures de classes et d’écoles". Dans un communiqué, elle dénonce "une accélération des fermetures" à la suite de "décisions unilatérales" de l’Éducation nationale. "La baisse du nombre de postes décidée dans la loi de finances pour 2023 ne doit pas pénaliser les zones rurales en imposant des regroupements forcés", estiment les maires. Interrogé sur ce sujet à l’Assemblée nationale mardi, le MEN assure que "les suppressions de postes ne se font pas de manière arithmétique". "Le processus [pour établir la carte scolaire] est en cours, rien n’est définitif et le dialogue avec les élus locaux est maintenu", souligne Pap Ndiaye, qui prévient que "des évolutions verront encore le jour d’ici au mois de juin et à la fin août". Il rappelle aussi le contexte de baisse de la démographie.