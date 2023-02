IMT Nord Europe se définit comme un acteur des "transitions écologiques, numériques et industrielles" dans son nouveau plan stratégique, présenté à la presse jeudi 2 février 2023 à Paris. L’école née de la fusion des Mines de Douai et de Telecom Lille a vu son effectif croître de 22 % en cinq ans, tout en développant son activité de recherche. "Après la croissance quantitative, nous allons opérer des évolutions qualitatives", annonce Alain Schmitt, son directeur. "Nous devons nous faire connaître au niveau national, européen et international parce que notre école est encore jeune."