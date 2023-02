Le TA de Lyon confirme le caractère nécessaire et proportionné des réquisitions sur le site TotalEnergies de Feyzin

Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du TA de Lyon rejette le recours en référé-liberté, formulé par plusieurs organisations syndicales, qui contestaient le caractère nécessaire et proportionné des réquisitions décidées par le préfet du Rhône le 17 et 18 octobre 2022. Le juge relève que la pénurie de carburants dans les quatre dépôts du Rhône "menaçait le ravitaillement des véhicules de services publics, de transports en commun, des véhicules de première nécessité mais également le service de maintenance de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry", explique un communiqué du TA. Constatant qu’aucun carburant n’a été distribué en provenance du site de Feyzin, le juge considère "indispensables" et proportionnées les réquisitions opérées, qui n’ont concerné qu’un nombre limité de salariés.