Sur France Inter le 2 février 2023, Pap Ndiaye précise que le futur "pacte enseignant" comportera deux types de missions. D’abord, "des nouvelles missions obligatoires pour les professeurs qui adhéreront au pacte", telles que du "remplacement de courte durée, de l’orientation et de l’accompagnement des élèves, et dans le 1er degré, la possibilité d’enseigner au collège l’heure de renforcement de math et de français". Ces missions correspondront à "un volume annuel de 72 h" et permettront de "gagner 10 % de plus par rapport au salaire moyen", ce qui représente 3 650 € annuels, précise le MEN.