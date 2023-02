La Commission européenne dévoile les six projets lauréats de son appel à propositions visant à expérimenter des critères en vue de créer un label "diplôme européen", le 31 janvier 2023. Cet appel à propositions est doté d’1 M€ via le programme Erasmus+. Au total, 63 institutions participeront à cette expérimentation, dont huit établissements français : CY Cergy Paris, PSL, AMU, l’université de Strasbourg, l’UBO, Lyon-I, l’UTT et l’ENPC.