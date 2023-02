INSERM. Un décret porte nomination de Didier Samuel en tant que président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (lire sur AEF info). INRIA. Un arrêté autorise, au titre de l’année 2023, l’ouverture de neuf concours sur titres et travaux pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale à Inria. Un deuxième arrêté autorise, au titre de l’année 2023, l’ouverture d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement de directeurs de recherche de...