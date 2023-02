Deux ans et demi après l’alternance politique qui a porté le Printemps marseillais à la tête de la ville de Marseille, la majorité municipale met la dernière main à son "projet d’administration". Les personnels ont été associés à travers une "assemblée des agents", expliquent à AEF info Olivia Fortin, adjointe au maire déléguée à la modernisation de l’administration, et Aude Fournier, DGA chargée de la transformation des pratiques. Dans cet entretien réalisé le 26 janvier 2023, elles évoquent aussi les nouvelles lignes directrices de gestion, qui visent à "rétablir l’équité", et les enjeux d’attractivité. "La collectivité a retrouvé un élan sur ce plan", assurent l’élue et sa directrice générale adjointe. Un millier de postes ont été ouverts au recrutement en un an, en particulier dans des services publics "laissés en déshérence parfois depuis des années".