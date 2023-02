Un recours peut en cacher un autre. Jeudi 2 février 2023, deux recours ont été déposés devant le Conseil d’État concernant les pesticides. Le premier, porté par 30 organisations et 23 députés, vise à obtenir des autorités sanitaires qu’elles réalisent des études de toxicité à long terme portant sur les formulations complètes, et non sur les seules molécules composant les produits épandus. Le second, déposé par FNE et la LPO, entend "libérer" les sites Natura 2000 des pesticides.