"Comment améliorer l’accompagnement et les services de l’Urssaf pour ses usagers ?" Voici la question que pose l’Urssaf à ses usagers, collaborateurs et administrateurs dans le cadre du "Grand dialogue" Cette vaste consultation, menée avec Make.org, fait l’objet d’une restitution ce vendredi 3 février 2023. Une partie des propositions doit intégrer la futur convention d’objectif et de gestion des Urssaf, explique à AEF info Estelle Denize, directrice de la communication et secrétaire générale du conseil d’administration de l’Urssaf Caisse nationale. Parmi elles, celle d’assurer dans toutes les antennes au moins une fois par semaine un accueil physique.