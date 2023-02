Rodolphe Dalle, chargé de mission professionnelle dans le supérieur au MESR et président du groupe d’experts chargé d’examiner les projets déposés pour le label CMQ (campus des métiers et des qualifications), devient responsable d’action CMA (Compétences et métiers d’avenir) au sein de la direction des grands programmes d’investissements de l’État de l’ANR début février 2023, apprend AEF info.