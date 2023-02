Face aux difficultés rencontrées par les étudiants en situation de handicap à co-construire avec les directions d’écoles d’ingénieurs "un projet éducatif leur permettant de faire reconnaître leur handicap et de bénéficier des aménagements nécessaires", la Cdefi a publié, le 2 février 2023, "un kit dédié sur les problématiques liées au handicap et à l’inclusion dans les études" à destination des écoles d’ingénieurs et de leurs élèves.