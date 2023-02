Faire disparaître à terme et "de façon législative, le concept même de formation sélective", raccourcir encore plus la procédure, expérimenter avec des formations volontaires "une transparence plus quantitative des critères définis et utilisés par les commissions d’examen des vœux" lors du classement des candidats… Voici quelques-unes des propositions formulées par le Comité éthique et scientifique de Parcoursup (CESP) dans son rapport annuel, publié le 2 février 2023. Gilles Roussel, son nouveau président, estime ainsi "qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées".