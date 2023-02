Le Cercle de Giverny, l’Union des marques, l’ARPP et la filière communication ont annoncé, mercredi 1er février 2023, le lancement d'un "observatoire de la communication à impact positif". Cette initiative qui vise à valoriser les campagnes de communication responsable a reçu le soutien de Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargé de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative.