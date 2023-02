CSE : la Cour de cassation poursuit son travail d’interprétation concernant la fixation des établissements distincts

La Cour de cassation poursuit son travail d’interprétation des nouvelles dispositions relatives à l’institution du CSE . Dans un arrêt du 17 avril 2019, publié et diffusé sur son site, la Chambre sociale apporte des précisions concernant la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. Elle considère notamment que "ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts".