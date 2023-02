L’IGA s’inquiète de "l’accroissement des dépenses des Sdis", dans un rapport publié le 27 janvier 2023. Elle estime qu'"à moyen terme, les exigences de renouvellement du matériel et des bâtiments, des besoins supplémentaires liés aux risques engendrés notamment par le dérèglement climatique et la sursollicitation en secours à personne, annoncent une situation financière difficile". Si elle préconise des pistes d’économie, elle suggère surtout des solutions pour agréger de nouvelles ressources, comme le "dégel des contributions communales" et "la création d’un fonds d’intervention".