Le groupe Egis annonce, lundi 30 janvier, compter désormais trois "business lines", quatre régions et cinq grands pôles support et transverses. Cette réorganisation, fruit de son projet d’entreprise "Impact the future", doit lui permettre de "soutenir son développement". Trois directeurs exécutifs sont nommés : Régis Dumay pour la business line transports et territoires, Thomas Salvant pour la BL énergie et villes durables, et Renaud Béziade pour la BL conseil et exploitation.