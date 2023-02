Le Conseil des ministres a entériné la nomination de Didier Samuel en tant que président de l’Inserm, mercredi 1er février 2023. Le Parlement avait approuvé sa nomination, le 26 janvier 2023, malgré le vote défavorable du Sénat. Didier Samuel, 65 ans, succède à Gilles Bloch, qui était candidat à sa succession. Il prévoit notamment de "clarifier la politique de site" de l’Inserm avec les CHU et les universités et de renforcer l’organisme comme "pilote et organisateur de la recherche".