Le Luxembourgeois Marc Lemaître, directeur général à la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne, est nommé directeur général à la recherche et l’innovation, annonce la Commission, mercredi 1er février 2023. Il doit prendre ses fonctions le 16 février et remplacera à ce poste Signe Ratso, nommée par intérim le 1er septembre 2022 (lire sur AEF info).