Le sommet sur le nouveau pacte financier Nord-Sud se tiendra à Paris les 22 et 23 juin, annonce la secrétaire d’État Chrysoula Zacharopoulou lors d’un déplacement à la Barbade le 31 janvier 2023. Ce sommet doit apporter des "progrès concrets" sur quatre thématiques : réforme de la Banque mondiale et des banques multilatérales de développement, soutien au secteur privé dans les pays vulnérables, hausse des investissements dans les infrastructures vertes, financements innovants et additionnels pour répondre aux besoins croissants tels que l’adaptation et les pertes et préjudices.