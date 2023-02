Imbroglio immobilier sur le site du CNRS à Meudon-Bellevue (Hauts-de-Seine). "Le 25 janvier 2023, une lettre de la ministre de l’ESR intime l’ordre au PDG du CNRS de vendre plusieurs parcelles aux promoteurs Vinci Immobilier Île-de-France et Kaufman & Broad Developpement", écrivent le SNTRS-CGT et le SNCS-FSU dans un communiqué diffusé fin janvier 2023. "Il s’agirait d’une instruction impérative et l’échéance imposée pour le déménagement serait fixée au plus tard au 15 mars 2023", poursuivent-ils. Cette vente sera soumise au vote du CA du CNRS du 10 février 2023 (1).