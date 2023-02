Publié au Journal officiel du 28 janvier, le décret n°2023-35 relatif aux comités régionaux de l’énergie précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances créées par la loi climat et résilience. Coprésidés par le président du conseil régional et le préfet de région, ces comités comprennent cinq collèges représentant l’État, la région, les autres collectivités territoriales, les entreprises et les associations.