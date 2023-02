"Au cours de l’année 2021-2022, les chefs d’établissement du 2nd degré public et privé sous contrat ont déclaré en moyenne 12,3 incidents graves pour 1 000 élèves", relève une note d’information de la Depp du 1er février 2023 sur les résultats de l’enquête Sivis, soit une légère hausse (10,2 incidents graves pour 1 000 élèves en 2020-2021). Les incidents sont "moins fréquents dans les écoles publiques" (3,0 incidents graves pour 1 000 écoliers, contre 2,8 l’an dernier). Dans le public, les écoliers sont impliqués comme auteurs dans 58 % des incidents graves déclarés par les IEN. Dans le second degré, les collégiens et lycéens sont impliqués dans 93 % des incidents graves déclarés par les chefs d’établissement. Les garçons "sont davantage impliqués que les filles" dans les actes de violence, et les violences commises par des filles "s’exercent plus souvent dans le cadre du harcèlement".