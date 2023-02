La syndicalisation en France en "léger repli" entre 2013 et 2019 (Dares)

"En 2019, 10,3 % des salariés déclarent adhérer à une organisation syndicale, soit 0,9 point de moins qu’en 2013. Cette proportion baisse de 1,4 point dans la fonction publique [à 18,4 %] et de 0,9 point dans le secteur privé [à 7,8 %]", souligne la Dares, dans une étude publiée mercredi 1er février 2023. "La baisse de la syndicalisation touche davantage les cadres de la fonction publique et les professions intermédiaires du privé. Elle concerne plus les hommes et les salariés d’âges intermédiaires", précise la Direction.