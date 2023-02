Le gouvernement a présenté en conseil des ministres son projet de loi "pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration", mercredi 1er février 2023. Le texte compte un article de plus que la version dont AEF info avait eu copie au mois de décembre et dont la plupart des dispositions sont maintenues. Le volet sécurité est essentiellement développé dans deux titres, l’un dédié à l’amélioration du dispositif d’éloignement des étrangers "représentant une menace grave pour l’ordre public", l’autre visant à "sanctionner l’exploitation des migrants et mieux contrôler les frontières".