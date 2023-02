Aider les États membres et les entreprises à décarboner l’industrie européenne via une accélération des processus d’autorisation et de nouveaux financements, c’est ce que propose Ursula von der Leyen ce mercredi, en réponse à l’Inflation Reduction Act américain. Ces propositions vont être examinées par les États membres avant d’être discutées le 9 février prochain par les chefs d’État et de gouvernement réunis en Conseil européen. Elles vont dans le sens des demandes de Business Europe mais sont fortement critiquées par les ONG environnementales.