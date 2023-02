Le comité d’orientation des assises de la pédiatrie installé par François Braun

Le ministre de la Santé a installé ce mercredi 7 décembre 2022 le comité d’orientation chargé de préparer les assises de la pédiatrie annoncées pour le printemps (lire sur AEF info). Ses coprésidents, l’ancien secrétaire d’État, Adrien Taquet, et la présidente de la Société française de pédiatrie, Christèle Gras Le Guen, devront faire des propositions pour la feuille de route que François Braun présentera lors des assises. Ils pourront s’appuyer sur les travaux de six groupes, centrés sur le parcours de soin des enfants, la prise en charge des plus fragiles, la santé mentale infantile, la prévention, la formation des professionnels et l’innovation. Ces travaux associeront plusieurs ministères, l’Assurance maladie et les collectivités territoriales, des soignants hospitaliers et libéraux, mais aussi la PMI et la médecine scolaire. Des consultations seront aussi organisées avec les familles.