La région Nouvelle-Aquitaine et l’Opco Akto ont conclu le 30 janvier 2023, à Bordeaux, un partenariat pour renforcer l’orientation, la formation et l’emploi des jeunes, des chômeurs et des salariés. L’accord prévoit un partage de données afin d’identifier les compétences recherchées par les entreprises pour alimenter la politique d’achat formation de la collectivité. Il cible le développement de l’alternance, qualifiée de "tremplin" par le président d’Akto, Jean Hédou (FO), et la sécurisation de l’accès à la formation et à l’emploi pour les plus fragiles (TH, réfugiés, moins qualifiés…) via, par exemple, le sourcing inclusif. Akto participe déjà à quatre des neuf contrats de filière régionaux sur les métiers de la formation, de l’hôtellerie-restauration-tourisme, du secteur transport-logistique-services de l’automobile et mobilités, ainsi que du bâtiment-TP et négoce de construction.