ICN business school obtient le renouvellement de son accréditation Equis pour trois ans

ICN business school reçoit le renouvellement de son accréditation Equis pour une durée de trois ans, annonce l’établissement le 13 juin 2019 depuis Nancy. L’EFMD, qui délivre l’accréditation, "confirme les progrès réalisés par l’école depuis 2016 et son haut degré d’internationalisation", est-il indiqué par communiqué. D’après la directrice générale d’ICN BS, Florence Legros, "le processus de réaccréditation a mis en avant les points qui font la force d’ICN, notamment son implication dans l’alliance Artem [avec Mines Nancy et l’ Ensad de Nancy] qui imprègne sa culture et ses valeurs, ainsi que son approche pédagogique originale qui place au centre des enseignements le développement personnel, la créativité et l’expérimentation". "Les auditeurs ont également souligné les progrès réalisés en termes de relations internationales", dit-elle. ICN est également accréditée Amba .