Recruter, dans les académies et disciplines en tension, des enseignants contractuels "sur une durée comprise entre 3 et 5 ans", les "accompagner dans leur prise de poste" avec "l’engagement d’y demeurer pour la durée du contrat" : c’est une des propositions du rapport de la Cour des comptes sur la formation et le recrutement des enseignants paru le 1er février 2023. Autre recommandation : à Créteil et Versailles, "permettre aux recteurs de mettre en œuvre des mesures et moyens financiers spécifiques" pour attirer les enseignants. La FSU et le SE-Unsa protestent contre ces propositions.