Examinée en commission des lois, la proposition de loi socialiste visant à créer un Défenseur de l’environnement a été rejetée ce 1er février 2023. Rapporté par Gérard Leseul, le texte s’inspire des propositions de la convention citoyenne pour le climat et de l’ancienne députée Renaissance Cécile Muschotti, et ambitionne d'"assurer l’application du droit de l’environnement au bénéfice du citoyen". Mais les groupes Renaissance, Modem et Horizons y ont opposé leur veto, appelant à approfondir la réflexion au sein de la commission transpartisane visant à repenser l’architecture des institutions.