À la différence du secteur privé, les agents publics se sont moins mobilisés lors de la deuxième journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites organisée par l’intersyndicale le 31 janvier 2023 (lire sur AEF info). Le taux de mobilisation annoncé par le ministère de la Fonction publique est de 15,7 % (soit quatre points de moins que le 19 janvier). Ce chiffre intègre les personnels grévistes et absents et ceux qui sont assignés. Le taux de gréviste dans la fonction publique de l’État passe de 29,9 % à 21 % et celui dans la territoriale passe de 14,4 % à 10,25 %. Dans l’hospitalière, 7,8 % des agents ont cessé le travail (vs. 10,4 % lors de la dernière journée). Les prochaines mobilisations sont prévues les 7 et 11 février (lire sur AEF info).