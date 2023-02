Depuis la crise sanitaire, et face aux mutations à l’œuvre dans le monde du travail, de nombreuses études affirment que "rien ne serait plus comme avant", que les entreprises seraient confrontées à une vague de "grande démission" et de "perte de sens" au travail. Dans une enquête publiée le 2 février 2023, l’Institut Montaigne se demande ce qu’il en est factuellement et si l’on observe une réelle transformation dans la relation concrète et individuelle des Français avec leur travail. Principal constat : "L’essor du télétravail est la seule véritable rupture par rapport à l’avant-Covid".