Lancement de "Moselle Langues", pour favoriser l'employabilité et la mobilité dans la Grande région transfrontalière

"L’Eurodépartement de la Moselle" vient de lancer le centre de ressources en ligne "Moselle Langues", ce lundi 28 mars 2022. "Les adultes actifs ou en recherche d’emploi, les jeunes, les entreprises […] peuvent librement et gratuitement développer leurs compétences linguistiques, si précieuses dans ce contexte transfrontalier", souligne par communiqué le président Patrick Weiten ( UDI ), ce département comptant 80 000 frontaliers au Luxembourg et 20 000 en Allemagne. Les utilisateurs peuvent accéder à des informations sur les dispositifs d’apprentissage (allemand, luxembourgeois, anglais, français), les certifications, les offres de formation et leurs financements, mais aussi s’évaluer et se former, via des ressources pédagogiques gratuites. Une rubrique est dédiée au marché du travail dans la "Grande région" transfrontalière (sites d’offres d’emploi, conseils à la rédaction de CV , etc.).