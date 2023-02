École polytechnique : Kees van der Beek est nommé directeur de la recherche

Kees van der Beek prend les fonctions de directeur de la recherche, adjoint du directeur de l’enseignement et de la recherche de l’École polytechnique, annonce l’X, mercredi 1er février 2023. Il succède à Benoît Deveaud et "est en charge de la définition de la stratégie et la supervision de l’ensemble des activités des 23 laboratoires de recherche de l’école". Il est membre du comité exécutif de l’École Polytechnique et du comité enseignement et recherche de l’IP Paris.