Émotion et indignation ont saisi les écoles de management, le 31 janvier 2023, à la lecture d’un communiqué du réseau des IAE déclarant que les diplômés d’un bachelor de grade licence n’étaient pas automatiquement éligibles à l’entrée en master d’IAE - comme, du reste, les diplômés d’un BUT. Sollicité par AEF info, Éric Lamarque, président du réseau et membre de la CEFDG, qui évalue les demandes de grades de licence, reconnaît que "d’un point de vue réglementaire, ces étudiants peuvent rejoindre n’importe quel master", mais qu’ils ne sont pas "prioritaires". La CDEFM et la CEFDG réagissent.