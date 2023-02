Sécurité privée. Un arrêté du 24 janvier 2023 porte adaptation des conditions de formations aux activités privées de sécurité.Vacances d’emploi Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Un emploi de chef de service, directeur ou directrice d’Asie et d’Océanie, est affecté à la direction générale des affaires politiques et de sécurité au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, sur le site du Quai d’Orsay.